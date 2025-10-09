Dos presuntos casos de acoso sexual y "bullying" en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: La Diputación niega el encubrimiento

La Diputación de Salamanca negó hoy categóricamente “inacción o encubrimiento” en dos presuntos casos de acoso sexual y ‘bullying’, respectivamente, acaecidos en el seno de la Escuela de Tauromaquia. En este sentido, la institución provincial afirmó en un comunicado remitido a Ical haber gestionado estos hechos, una vez conocidos, con “la máxima diligencia y responsabilidad” dentro del marco legal que ampara a las partes implicadas.

Según publica hoy el digital local Salamanca24horas, estos dos casos estarían sustentados en “más de una veintena de documentos oficiales” que revelarían que una menor de 13 años habría sido víctima de un presunto acoso sexual por parte de dos compañeros, y otro alumno, también menor, habría emprendido medidas legales con motivo de un presunto maltrato psicológico continuado por parte de los profesores.

En relación con el primer caso mencionado, la Diputación aseguró que los hechos ocurrieron “fuera del horario y de las instalaciones de la escuela”, y en el mismo momento en que el equipo directivo tuvo conocimiento de la situación, “se adoptaron de manera inmediata las medidas oportunas”. Como medida preventiva, la institución decidió separar a los alumnos implicados para que no coincidieran en las clases, durante los días restantes hasta la finalización del curso. Asimismo, se abrió un expediente administrativo por parte de la Diputación de Salamanca para recabar toda la información de ambas partes.

Denuncias

Aunque el citado diario desvela la existencia de sendas denuncias, la Diputación de Salamanca aguarda a la resolución judicial de estos procedimientos. “La Escuela de Tauromaquia no puede, ni debe, vulnerar los derechos de ninguno de los implicados. No existe en la actualidad ninguna medida judicial ni administrativa que justifique la expulsión de los alumnos, y proceder a ello supondría un menoscabo grave de los derechos fundamentales de una de las partes”, recalcó la institución, asegurando que actuará “siempre conforme a la ley” y a las resoluciones judiciales que puedan dictarse, “respetando en todo momento la presunción de inocencia”.

En cuanto al segundo asunto aludido, referido a un supuesto caso de “'bullying docente”, tal y como expresa el digital este jueves, la Escuela de Tauromaquia negó “cualquier comportamiento inadecuado o vejatorio por parte del profesorado”. “Estas acusaciones responden al descontento de un alumno y de su progenitor tras las decisiones técnicas adoptadas por el profesorado, relativas a la preparación y nivel de los alumnos para participar en clases prácticas, actividades que, por su propia naturaleza, implican riesgo físico y exigen criterios estrictos de seguridad y capacitación”, explicó la institución.

En último término, la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca afirmó que mantiene su “compromiso absoluto” con la formación, la seguridad y el bienestar de todos sus alumnos, actuando siempre bajo los principios de “respeto, legalidad y transparencia”.