Luz verde al techo de gasto en Castilla y León: 14.183 millones para 2026

Es un 5,1% más que en el año anterior

El consejero de Economía­a y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

El consejero de Economía­a y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. / Leticia Pérez - Ical

Ical

Valladolid

La Junta acordó hoy un límite de gasto no financiero para 2026, conocido como techo de gasto, de 14.183,28 millones de euros, lo que supone un 5,14 por ciento más que el aprobado para este año, y la cifra más elevada desde que el Gobierno autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo ejercicio.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de las principales cifras que integran el límite de gasto no financiero, un acuerdo que ahora se remite a las Cortes para que sea debatido y en su caso aprobado por el pleno.

Asimismo, el techo de gasto se asienta sobre un cuadro macroeconómico, que revisa al alza el crecimiento de este año, y que ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF). En concreto, prevé un crecimiento económico del 2,2 por ciento en 2026; un déficit del 0,1 por ciento -82,89 millones-; una deuda por debajo del 18,5 por ciento del PIB; una tasa de paro del ocho por ciento, y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 por ciento.

