La Junta de Castilla y León pide a Óscar Puente que abandone su "prepotencia": "No merecemos ese manotazo"

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, llamó hoy al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a que recapacite, cambie sus “modos y actitudes” y abandone su “prepotencia” ante lo que consideró “advertencias” sobre nuevos recortes de servicios en el medio rural. En su opinión, si recapacita se dará cuenta de que “no se tiene menos derechos por vivir en esta tierra”. “No merecemos ese manotazo”, dijo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo insistió en pedir a Óscar Puente que piense en las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León más allá de la búsqueda de apoyos entre los partidos “extremistas” en el Congreso de los Diputados para sacar adelante iniciativas como la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles por un estrecho margen en la cámara baja.

Asimismo, el consejero portavoz aseguró que la “forma de hacer política” del ministro “no se corresponde con lo que los ciudadanos merecen”, ya que señaló aquellos que residen en el medio rural tienen derecho a tener acceso a unos servicios de la misma calidad. Por ello, aseguró que una hipotética reducción de frecuencias o paradas les “perjudicaría claramente” y señaló que han demostrado que son capaces de aplicarlas, tras el "manotazo" dado a los vecinos de Sanabria (Zamora) con los trenes de alta velocidad.

Falta de diálogo

De esta forma, denunció la “falta de diálogo” y “acuerdo con las comunidades”, puesto que señaló ni siquiera se ha concretado el nuevo mapa de líneas con el conjunto de las autonomías. En general, consideró, existe una “dificultad de diálogo" por parte del Gobierno más allá de los socios separatistas, algo que señaló se produce de forma especial con un ministro “prepotente” y “sin ganas de interlocución”, que además dedica -dijo- “poco tiempo” a gestionar su departamento.

Finalmente, Fernández Carriedo insistió en que se deben garantizar los servicios en el territorio con independencia de los habitantes que tengan, ya que consideró que la “idea” de reducirlos en el medio rural es algo “muy inadecuado". De esta forma, evitó cuantificar qué coste supondría para la Comunidad asumir servicios hasta ahora prestado por las líneas estatales.