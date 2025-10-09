Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
Tuvo que ser trasladada en UVI móvil al hospital
Europa Press
Una mujer de 36 años ha tenido que ser trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia tras resultar herida por arma blanca en una agresión ocurrida a la altura del Palacio de Justicia de la capital segoviana.
Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 21.23 horas del miércoles 8 de octubre cuando la Policía Local informó de una agresión en la Avenida Gerardo Diego en la que una mujer había resultado herida por arma blanca.
También se informó a la Policía Nacional y a Sacyl que movilizó una UVI móvil. El 112 ha explicado que el personal sanitario atendió en el lugar a una mujer de 36 años que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.
