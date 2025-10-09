Detenido en Valladolid por circular en patinete a 77 Km/h y por la acera

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido al un joven por circular por la acera con un patinete eléctrico del que se sospecha que podría haber sido robado y que había sido trucado para poder alcanzar hasta 77 kilómetros por hora, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención se ha producido sobre las 05.20 horas de esta madrugada cuando una patrulla de servicio que se encontraba a la altura de la calle Transición ha observado al conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) cuando transitaba por la acera y a gran velocidad, de ahí que los agentes salieran tras él y lograran darle alcance en la confluencia de la Carretera de Segovia con la calle Juana Jugán.

Durante la identificación, los policías se han percatado de que el patinete tenía borrada la placa con el número de identificación y, en una comprobación más exhaustiva, han descubierto que el VMP había sido trucado para poder alcanzar una velocidad de 77 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida para este tipo de vehículos de locomoción es de 25.

El joven, de 19 años, ha explicado que había comprado el patinete a un hombre por 400 horas, precio muy inferior al oficial, pero no ha podido aportar ningún documento para acreditar la compra. Ante ello, los policías han denunciado al conductor por circular por la acera y también se han incautado del patinete para una comprobación posterior al objeto de averiguar si el mismo es producto de un robo.

De hecho, el patinete ya ha sido identificado gracias a que en una de las ruedas figuraba el mismo número de identificación que figuraba en la placa que se encontraba borrada, de forma que las pesquisas siguen su curso para tratar de averiguar el origen del VMP.