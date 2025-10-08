Vox se queda solo en su petición para “superar” el Estado autonómico y de la ilegalización a los partidos separatistas

El Grupo Parlamentario Vox se quedó hoy solo en las Cortes de Castilla y León en su petición para “superar” el Estado autonómico y así recuperar las competencias en sanidad y educación, entre otras, e impulsar las modificaciones normativas para proceder a la ilegalización de los partidos separatistas. No en vano, la Proposición No de Ley (PNL) contó con la oposición de todos los grupos de la Cámara, salvo la abstención de UPL-Soria Ya! y los dos procuradores no adscritos.

El Partido Popular consideró que devolver las competencias es un ejercicio de “cinismo e hipocresía”, además de preguntar a Vox qué hacen en las Cortes, presiden el Parlamento autonómico o han formado parte del Gobierno de la Junta si no creen en los estados autonómicos. Por su parte, el PSOE se mostró un firme defensor de la descentralización del Estado y la España de las autonomías para que gestionen sus competencias.

El portavoz de Vox, David Hierro, cargó contra los sucesivos gobiernos de turno, tanto populares como socialistas, que han permitido que la gobernabilidad de la Nación quede en manos de los partidos que quieren “destruirla”. No en vano, han antepuesto sistemáticamente el interés de unas siglas de interés nacional a cambio de ceder al separatismo toda clase de competencias en materia educativa, de interior, justicia, empleo y fiscal.

Segunda sesión del Pleno de las Cortes / Leticia Pérez - Ical

La PNL presentada por Vox, recogida por la Agencia Ical, instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de España para “impulsar” las modificaciones normativas para proceder a la ilegalización de todos los partidos separatistas que trabajen “activamente” por la desaparición de España, al considerar que “socava” la convivencia y la igualdad entre españoles.

Además, mostró su rechazo “firme” a todas las cesiones competenciales que los distintos gobiernos de la Nación -ya sean del PP o del PSOE- han otorgado al separatismo, por “haber erosionado” la unidad e igualdad entre españoles. No en vano, el portavoz de Vox en las Cortes consideró que se debilitaba la capacidad del Estado y que desemboca en una “lucha permanente” por la financiación autonómica y el supuesto agravio entre regiones.

En este sentido, Hierro apuntó que es incompatible gobernar en beneficio del conjunto de los españoles con el apoyo de “partidos separatistas” como Junts per Catalunya, ERC, el PNV o Bildu, y que cualquier diálogo o negociación con estas formaciones resulta “inaceptable”. Hasta el punto que apostó por la ilegalización de estas formaciones por trabajar, “activamente”, por la desaparición de España y “socavar” la convivencia y la igualdad entre españoles. “Una parte de los españoles tenían derechos inventados, al igual que eran inventadas sus nacionalidades, frente a otros ciudadanos. Por el simple hecho de haber nacido en Vizcaya o Lérida, en lugar de Zamora o Salamanca, tenían privilegios”, aseveró.

Superación del Estado autonómico

La proposición abogaba por “avanzar” hacia la “superación” del Estado autonómico, con la recuperación de las competencias en sanidad, educación, justicia y seguridad, con el fin de garantizar unos servicios públicos “eficaces”, la igualdad de derechos y la solidaridad entre todas las regiones de España. “PP y PSOE han ido troceando la soberanía nacional y el Estado de Derecho para convertir a la Nación en una piltrafa ante unos grupos que se relamen de esa situación”, lamentó David Hierro. Tras enumerar algunas de las cesiones del bipartidismo desde 1978, se refirió a los “asquerosos” y “vomitivos” acuerdos de Pedro Sánchez con los terroristas, solo para mantener el poder y un asiento en La Moncloa.

Segunda sesión del Pleno de las Cortes / Leticia Pérez - Ical

El procurador Francisco Igea respondió al portavoz de Vox que la “traición” de la que hablaba comenzó en 1978, que acabó con 40 años en los que los españoles no tenían derechos. “Dice que la mejor manera de lograr igualdad es prohibir la libertad. Nunca estaré de acuerdo con las cesiones a los nacionalistas pero eso se discute en libertad. No podemos negar a los españoles a asociarse y unirse en partidos políticos, pese a que sea repugnante pactar con los exterroristas”, apuntó.

Por su parte, Pablo Fernández, del Grupo Mixto, aseguró que a los dirigentes del Vox les sobra “mucho más” de la mitad de España. En este sentido, citó a los separatistas, los independentistas, los de Podemos, los comunistas, las personas LGTBi y transexuales, las mujeres, las personas que piensan de forma independiente y los periodistas. “Ustedes odian España y desean volver al régimen feudal. Son lo más antiespañol que existe. Al fascismo no se le discute, se le destruye. Y a eso me dedicaré de por vida”, concluyó.

El socialista Fernando Pablos recordó que los partidos separatistas que denigra Vox se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, el incremento de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, reprochó al partido de Santiago Abascal votar junto a esas formaciones para derrogar la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y a la DANA, además de haber tumbado la ley para la reducción de la jornada laboral y en contra de la creación de la oficina de la prevención de la corrupción.

El procurador por Salamanca subrayó, según Ical, que las ideas no deben ser ilegalizadas, tan solo rebatidas con argumentos. Por último, apostó por ser coherentes en esta vida, tras precisar que, en lo que va de legislatura, los representantes de Vox han acudido a más de medio centenar de comisiones de Educación y Sanidad, por lo que planteó que devuelvan el dinero por participar en las mismas.

Respuesta del PP

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, criticó que Vox compare al PP y al PSOE, al señalar que uuna cosaes la cesión de competencias sobre seguridad, justicia y hacienda pública ni entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu por parte de Pedro Sánchez a cambio de votos para seguir en el Gobierno y otra las delegadas recogidas en los estatutos de autonomía, que han tenido unos resultados “positivos”.

“No acepto que ponga en el mismo saco al Partido Popular y al Partido Socialista poporqueosotros nunca hemos pactado ni lo haremos con los terroristas. Sánchez es un ejemplo de inmoralidad, mentira e insensatez”, sentenció.