Las Cortes obligan a la Junta de Castilla y León a presentar un proyecto de ley integral sobre incendios

Las Cortes de Castilla y León instarán a al gobierno autonómico a promover y presentar para su aprobación un proyecto de ley integral de incendios y emergencias, de acuerdo con la propuesta de resolución defendida este miércoles por el Grupo Socialista y que ha prosperado pese al voto contrario del PP y Vox.

La fecha límite es el 30 de noviembre, ha detallado durante su intervención el procurador socialista José Luis Vázquez, quien ha justificado esta propuesta en la "negligente gestión del PP de los incendios forestales" en la comunidad autónoma.

La propuesta de resolución, además del proyecto de ley, incluye un conjunto de medidas consensuadas con el sector forestal y "cuantificadas científicamente" con una dotación económica complementaria de 180 millones para tratamientos silvícolas, limpieza de montes y espacios forestales para la prevención de incendios.

También propone crear y dotar el Fondo Forestal de Castilla y León para la prevención de incendios; la reactivación del llamado 'Plan 42' para la concienciación y educación ambiental; la financiación de los planes municipales de protección y limpieza en las poblaciones y el desarrollo de un plan de vigilancia, disuasión e investigación de los incendios provocados a través de los agentes medioambientales.

Una oportunidad

Vázquez ha recordado que más la mitad de la superficie de Castilla y León es forestal y que esta propuesta responde a las demandas de los más de 700.000 propietarios a los que en su opinión "ha despreciado la Junta", e insistido en la necesidad de planificar, gestionar, prevenir y sensibilizar en la gestión de los bosques.

Ha exigido también el cumplimiento de la Ley de Montes y del Plan Forestal 2002-2029.

"El sector forestal es la gran oportunidad que tiene nuestra tierra para fijar población, generar empleo y tenemos que protegerlo y lo vamos a hacer con iniciativas que, como esta, se pondrán en práctica a partir del 15 de marzo", ha afirmado en referencia a la fecha de las próximas elecciones, que prevé que gane su formación.

Ayudas a los afectados

El rechazo ha llegado del procurador popular, Francisco Javier Guijarro (PP), quien ha defendido las acciones de la Junta en la prevención de los incendios y en apoyo de la silvicultura, así como las ayudas directas a los afectados por las llamas, como los 500 euros para cada familia desalojada o las ayudas para la reconstrucción de viviendas, entre otras.

Guijarro ha citado a la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), cuando dijo que la situación durante los fuegos estivales eran "totalmente incontrolable", y ha denunciado la reducción de medios nacionales durante el verano.

El procurador del PP, por otra parte, ha reprochado la cantidad "irrisoria" de fondos que recibe la Castilla y León respecto a su volumen forestal y criticado al Grupo Socialista la "absoluta demagogia" de esta proposición no de ley.

Por su parte, José Antonio Palomo (Vox) ha recriminado a PP y PSOE por intentar convertir el campo "en un museo a golpe de decreto" y afirmado que no se fía del discurso de los socialistas, que en su opinión también han asumido los populares por seguir los principios de la Agenda 2030 en detrimento de las personas que viven y trabajan en el medio rural.

Por todo ello, el representante de Vox ha presentado una enmienda de seis puntos que no ha aceptado el Grupo Socialista como proponente de la propuesta de resolución.