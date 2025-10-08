Castilla y León se lanza a por el turismo italiano

Castilla y León participa desde hoy y hasta el viernes en la Feria TTG de Rimini, considerada la feria turística más importante en Italia, exclusivamente profesional, para captar más turistas de ese país, que fueron 120.000 en el 2024.

En un comunicado, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha recordado que en el 2024 ese certamen contó con más de 70.000 profesionales acreditados, de los que más de un millar fueron operadores turísticos.

Castilla y León participa dentro del expositor que representa a España, junto a comunidades y destinos nacionales.

Oferta turística

Para esta ocasión, contará con un mostrador promocional donde dará a conocer la oferta turística de la Comunidad, centrada en los principales intereses demandados por el mercado italiano, como son la oferta patrimonial, cultural y las propuestas de turismo religioso con especial incidencia en la promoción del Camino de Santiago, además del creciente interés por la enogastronomía de Castilla y León.

También, en el espacio promocional estarán presentes representantes del sector empresarial de la Comunidad, que mostrarán sus productos turísticos especializados.

De igual forma, la Consejería participará en la jornada comercial que organiza la propia feria, un workshop en el que está prevista la participación de alrededor de 150 operadores turísticos especializados, principalmente italianos, aunque también de otras nacionalidades.

Y la Consejería reforzará su participación en la feria italiana con acciones de promoción a prescriptores y público final, y programando encuentros de trabajo con turoperadores especializados en turismo cultural-religioso y prensa especializada.

En 2024, 120.069 italianos visitaron la Comunidad, incrementándose los datos un 1,59 % con respecto al año anterior.

Italia, con un 5,19 % del total de turistas internacionales, se sitúa en el séptimo mercado emisor internacional hacia Castilla y León, por detrás de Francia, Portugal, Reino Unido, Benelux, EE UU y Alemania