Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología de Castilla y León activó hoy el aviso amarillo por lluvias intensas en el Sistema Central de las provincias de Ávila y Segovia a partir de las 14.00 horas de la tarde y las 21.00 horas de la noche. Establece que las precipitaciones acumuladas en una hora podrían elevarse a 15 litros por metro cuadrado.

En el resto de la comunidad se prevé que se registren intervalos de nubosidad baja por la mañana en el tercio oeste con brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderadas en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo norte y el oeste.

Salamanca, Valladolid y Zamora registrarán 27 grados de máxima, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados de León y los 12 de Segovia.

