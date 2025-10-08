Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
La alerta se activa para la franja horaria entre las 14.00 y las 21.00 horas
Ical
La Agencia Estatal de Meteorología de Castilla y León activó hoy el aviso amarillo por lluvias intensas en el Sistema Central de las provincias de Ávila y Segovia a partir de las 14.00 horas de la tarde y las 21.00 horas de la noche. Establece que las precipitaciones acumuladas en una hora podrían elevarse a 15 litros por metro cuadrado.
En el resto de la comunidad se prevé que se registren intervalos de nubosidad baja por la mañana en el tercio oeste con brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderadas en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo norte y el oeste.
Salamanca, Valladolid y Zamora registrarán 27 grados de máxima, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados de León y los 12 de Segovia.
a
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Así es el Zara de Valladolid: la macrotienda de Amancio Ortega de 3.000 metros cuadrados en el centro de Castilla y León
- Problemas de salubridad en Valladolid: Hallan en una explotación gran cantidad de estiércol y cadáveres de vacas, caballos y cabras
- Ya es oficial: Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León
- Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid