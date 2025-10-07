El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta

El procurador del PSOE, José Ignacio Martín Benito, denunció hoy el “deplorable” estado de muchas carreteras en la provincia zamorana, y criticó a la Junta por “incumplir sistemáticamente” las actuaciones previstas en los planes de carreteras durante más de dos décadas y “lo que te rondará morena”.

Benito cuestionó al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en la sesión del pleno de control al Ejecutivo de las Cortes, “por qué la Junta no ha llevado a cabo las obras de modernización de la red de carreteras de titularidad autonómica en la provincia de Zamora que tenía previsto en sus respectivos planes de carreteras (2002-2007 y 2008-2020)”, como recoge Ical.

Sanz Merino defendió la apuesta de la Junta por las infraestructuras viarias de la provincia de Zamora, y remarcó que tiene previsto invertir 12 millones de euros en la ZA-921 de Puebla de Sanabria a Rihonor, pero exigió al Gobierno que ejecute la variante internacional “porque sino sería una actuación inconclusa”. Más si cabe, dijo, teniendo en cuenta que Portugal tiene previstos 29 millones par mejorar las conexiones con España en este punto.

Sanz Merino recordó el plan específico de La Raya impulsado por la Junta con una apuesta clara por las infraestructuras, y recordó que también incluye actuaciones en carreteras tan demandadas como las Zamora 101, 321, 311 y 527, con inversiones globales por 13 millones, recoge Ical.

Además, puso de relieve que actualmente se están ultimando las obras en la ZA-604 de Bóveda de Toro a Cañizal por 5,7 millones, y está en ejecución las del puente del Valderaduey y CL-612.

Conexión crucial

José Ignacio Martín Benito apuntó como fundamental la carretera de Puebla de Sanabria a Rihonor, como conexión “crucial” con Portugal, y cargó contra el portavoz de la Junta por decir que “no se iba a hacer sino que pagaba el Gobierno de España o Europa, y se quedó tan fresco”. Además, exigió actuar en la vía entre Rionegro del Puente al limite con la provincia de León, que “está hecha un cristo”, y denunció la “afrenta” a los zamoranos porque solo se ha actuado en el lado leonés.

Denunció asimismo, el olvido de la Junta de la carretera de Tábara a Fonfría, que une las comarcas de Aliste, Tábara y Alba, donde “nada se ha hecho, ni siquiera después de los incendios de la Culebra 2022”. “Parece que no les importa que Zamora se queme”, sentenció.

Asimismo, puso sobre la mesa que “otras comarcas están desdesahuciadas remarcó que están esperando la ZA-321 en Sayago y Aliste esperan la ZA.-321, además de la Moralina de Sayago a la frontera, la de Moralina a Bermillo de Sayago, la de Pueblica de Campeán al límite con Salamanca, la de Pajares de la Lampreana, la de Lubián al limite con Galicia, y además una docena de variantes.

“Parece que Zamora poco importa”, dijo, para sentenciar que “si le dan a elegir a los zamoranos entre arreglar carreteras o tener dos consejeras en la Junta de gobierno me imagino cuál iba a ser la respuesta”.

Por su parte, el consejero defendió la ejecución “más que óptima” del plan de carreteras de la Junta 2002-2007, con un 148 por ciento, casi 152 millones, actuaciones en 305 kilómetros, con 22 de las 27 programadas.

Sin embargo, recordó los ajustes de la crisis para el 2008-2020, que se tuvo que limitar a los objetivos prioritarios de conservación. Una crisis que “fue negada por el Gobierno” que paralizó autovías como la A-15, la A-12, la A-63, la A-60 o la del Duero, que “no se han solventado del todo a día de hoy”. Además, cargó contra al déficit presupuestario en carreteras nacionales, cuando suponen el 25 por ciento de la red viaria, para resumir que la gestión del Gobierno es “para olvidar” mientas que la Junta acometió el nuevo puente sobre el río Duero en Zamora, así como 37 kilómetros de la ZA-302, o la ZA-504 con 2,7 millones de Villamayor de Campos a la provincia de Valladolid.