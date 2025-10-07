Mañueco advierte del "caos" que habría con el PSOE en la Junta

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió hoy del “caos” que generaría el PSOE si llegara a gobernar en Castilla y León a partir de las próximas elecciones autonómicas, tras el “ejemplo” dado por los ministros de la Comunidad, Ana Redondo y Óscar Puente, con las pulseras ‘antimaltrato’ y los trenes y aeropuertos. Sin embargo, la portavoz socialista Patricia Gómez Urbán lo consideró un “peligro” y le pidió que se marche: “Váyase ya a su casa y déjenos de hacer daño”.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la socialista pidió al presidente que valora el “caos generado” en Castilla y León por su “nefasta gestión”, a lo que Fernández Mañueco le respondió que era “sorprendente” que hablaran de ello cuando eran a su juicio los que lo tenía en su partido, por los presuntos casos de corrupción, y en el Gobierno con la gestión de algunos servicios públicos.

Asimismo, el presidente de la Junta arremetió contra los miembros del "equipo" de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE que se encuentra en prisión preventiva, por ser su “valedor”, mientras la portavoz del Grupo Socialista criticó la “improvisación” y “soberbia” del Gobierno autonómico y, como ejemplo, puso el despliegue de la tarjeta Buscyl, que ‘bautizó’ como “caoscyl”.