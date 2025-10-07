Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae parte del techo del laboratorio de diagnóstico clínico del Hospital de Ávila

Técnicos de la instalación aseguran que es consecuencia de la "ausencia de medidas de seguridad” en las obras que se ejecutan

Desprendimiento de parte del techo de escayola en el hospital de Ávila. / Ical

Ical

Ávila

Una parte del techo de escayola del laboratorio de diagnóstico clínico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, se cayó en la tarde de ayer sin producir heridos ni daños personales dado que no había personas en el momento en que se produjo el desprendimiento pese a ser una zona de tránsito habitual en estas dependencias. 

Según la información facilitada por técnicos de las propias instalaciones y recogida por la Agencia Ical, este suceso es “consecuencia directa de la ausencia de medidas de seguridad” en el desarrollo de las obras para la mejora tecnológica del laboratorio, las cuales se han llevado a cabo desde hace meses sin detener la actividad asistencial, apuntaron dichas fuentes consultadas.

Por ello, exigieron a la dirección del Hospital que “garantice la seguridad estructural” de las instalaciones y la “integridad” del personal del laboratorio, además de reclamar que se “evalúen” las condiciones en las que se ejecutan las obras, los espacios de trabajo resultante tras la obra y que se “depuren responsabilidades” por la “negligente gestión” de una situación que ha puesto en “serio riesgo” la seguridad de los técnicos, lamentaron en el comunicado.

A pesar de las circunstancias adversas, dichos técnicos dejaron claro que la calidad en la atención y procesamiento de las muestras de los pacientes “ha estado en todo momento garantizada gracias a la profesionalidad” de los trabajadores y su “compromiso inquebrantable” con la salud de los abulenses, concluyeron.

