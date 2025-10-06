El tiempo en Castilla y León: máximas de hasta 27 grados
Sanabria marca -1,7 grados centígrados
Efe
Valladolid
Castilla y León ha arrancado este lunes, 6 de octubre con mínimas bajo cero en varios puntos de la comunidad, con -2,4 en Vinuesa, en Soria, o -1,7 en Robleda-Cervantes, en Sanabria (Zamora) aunque a lo largo del día irán subiendo y las máximas llegarán hasta los 27 grados en el caso de Salamanca capital.
Cinco municipios de Soria, Zamora, Segovia y Ávila se han situado esta mañana entre los diez puntos más fríos de España.
Vinuesa ha marcado -2,4 grados a las siete menos diez de la mañana; Robleda Cervantes esos -1,7 grados a las nueve, Con -1,3 en Cuéllar (Segovia) a las siete y diez; uno bajo cero en la localidad soriana de Ucero a las nueve y -0,9 a las ocho y diez en el Puerto del Pico (Ávila)
