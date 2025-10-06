Queda atrapado en un accidente entre tres camiones en la AP-1
Uno de los carriles ha tenido que ser cortado
Europa Press
Una persona atrapada es el balance provisional de un accidente de circulación registrado esta tarde en el kilómetro 45 de la AP-1 en sentido Vitoria que ha quedado cortada en un carril, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.
Se da la circunstancia de que esta misma tarde se había producido otro accidente de circulación en la misma autopista en esta ocasión en el kilómetro 46.
El accidente con la persona atrapada ha tenido lugar a las 16.51 horas en el kilómetro 45 de la AP-1 sentido Vitoria y se han visto implicados tres camiones. Además, ha sido necesaria la intervención de Bomberos para excarcelar al atrapado.
El primer siniestro ha ocurrido a las 15.22 horas en el kilómetro 46 de la AP-1 también en sentido País Vasco y término municipal de Grisaleña y ha consistido en un golpe por alcance entre un vehículo tipo furgoneta, un camión y un turismo. Los alertantes informado de que había una mujer herida no atrapada dentro del vehículo.
