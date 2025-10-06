Óscar Puente a Valladolid: "Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comunicó hoy que se pone en marcha el procedimiento de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad al entender que el actual convenio de integración ferroviaria en superficie es “papel mojado”, al no avanzar la ejecución de los proyectos de Ariza o Arco de Ladrillo, y al no existir acuerdo en sus órganos internos. “Hasta aquí hemos llegado. Se acabó ya lo que se daba”, sentenció.

“Hay quien quiere seguir bailando la danza del soterramiento. Perfecto, agarrado a nosotros no lo va a hacer. Seguirá bailándola solo, con los de la Mesa del Soterramiento o con quien quiera, con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el baile no sigue”, afirmó el ministro en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Administración de la entidad, que se celebró durante dos horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid.

Disolución y liquidación

De esta forma, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, anunció que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) solicitará la convocatoria de la Junta General de la Sociedad para proceder a la disolución y liquidación ordenada de la misma, si bien para ello necesita una mayoría del 75 por ciento, que no tiene Transportes. En ese caso, avanzó, se denunciará el convenio actual, que recoge la integración de las vías a través de 14 pasos, e irá al juzgado de lo mercantil correspondiente.

Reunión de la Comisión de seguimiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad / M. Chacón - Ical

“Aquí terminó la historia”, dijo Óscar Puente, acompañado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ya que precisó, la disolución, pactada o en los juzgados, será el “corolario” que apuntó puede durar dos, tres meses o un año. A partir de ahora, recalcó el ministro, una vez abandonada la integración, la Sociedad deja de funcionar y se va a dedicar a su disolución, sin querer cuantificar el impacto que tendrá para las cuentas de la Junta y el Ayuntamiento.

“No va a quedar bien”, dijo Puente sobre la situación financiera que acarreará para Valladolid la liquidación de la Sociedad, porque será un juez quien analice los activos y los pasivos, entre ellos, la deuda de 404 millones de euros. De esta forma, determinará qué parte pone cada uno, puesto que el Ministerio tiene el 50 por ciento de la entidad frente al 25 por ciento del Consistorio de la ciudad y el 25 por ciento de la Junta. Por ello, apeló a las partes a hacer las cosas “de mutuo acuerdo” y sin “forzar la máquina”.