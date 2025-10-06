Esta es la mejor hamburguesa de Castilla y León

La hamburguesa 'Eat the rich', de la carnicería Hernández Martínez en Soria, ha sido elegida la mejor hamburguesa de Castilla y León gracias a su combinación innovadora y equilibrada de secreto de cerdo, morcilla de Burgos y manzana.

Según han informado este lunes desde la Asociación Soriana de Carniceros, Carlos Hernández consigue ha conseguido posicionar a la carnicería que lleva su nombre como una de las mejores de Castilla y León tras hacer triplete con el premio de esta edición que se suma al de 2024 y al de 2021.

La propuesta 'Eat the Rich' destacó por su originalidad, textura y sabor, tres adjetivos que, según el presidente de ASOCAR, Juan Luis García, definen a la perfección el trabajo "creativo y pasional" de Carlos Hernández y su carnicería.

Otros logros

A los logros de Carnicería Hernández se suma el galardón en 2019 a Martín Carnicero (Carnicería Martín en Soria) y en 2022 a José Manuel Riosalido (Carnicería Riosalido en Arcos de Jalón).

El certamen, celebrado el 5 de octubre en Palencia, en el marco de la Feria Gastronómica Naturpal, reunió a los ganadores de los concursos provinciales de Palencia, Salamanca, Soria y Burgos quienes presentaron dos versiones de su hamburguesa: una de exposición y otra cocinada ante el jurado.

El jurado destacó el alto nivel de las propuestas finalistas, cada una de ellas con un tipo de carne diferente y una presentación cuidada si bien la hamburguesa soriana destacó frente a las propuestas de las otras tres provincias.