Esta es la mejor hamburguesa de Castilla y León
Es la tercera vez que se hace con el galardón
Efe
La hamburguesa 'Eat the rich', de la carnicería Hernández Martínez en Soria, ha sido elegida la mejor hamburguesa de Castilla y León gracias a su combinación innovadora y equilibrada de secreto de cerdo, morcilla de Burgos y manzana.
Según han informado este lunes desde la Asociación Soriana de Carniceros, Carlos Hernández consigue ha conseguido posicionar a la carnicería que lleva su nombre como una de las mejores de Castilla y León tras hacer triplete con el premio de esta edición que se suma al de 2024 y al de 2021.
La propuesta 'Eat the Rich' destacó por su originalidad, textura y sabor, tres adjetivos que, según el presidente de ASOCAR, Juan Luis García, definen a la perfección el trabajo "creativo y pasional" de Carlos Hernández y su carnicería.
Otros logros
A los logros de Carnicería Hernández se suma el galardón en 2019 a Martín Carnicero (Carnicería Martín en Soria) y en 2022 a José Manuel Riosalido (Carnicería Riosalido en Arcos de Jalón).
El certamen, celebrado el 5 de octubre en Palencia, en el marco de la Feria Gastronómica Naturpal, reunió a los ganadores de los concursos provinciales de Palencia, Salamanca, Soria y Burgos quienes presentaron dos versiones de su hamburguesa: una de exposición y otra cocinada ante el jurado.
El jurado destacó el alto nivel de las propuestas finalistas, cada una de ellas con un tipo de carne diferente y una presentación cuidada si bien la hamburguesa soriana destacó frente a las propuestas de las otras tres provincias.
