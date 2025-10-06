Mañueco se propone conseguir más actividad, oportunidades y crecimiento de población

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha propuesto este lunes "seguir trabajando para que haya más actividad económica, oportunidades y más crecimiento de población".

Durante su participación en la clausura del VI Congreso sobre el Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca, Mañueco ha asegurado que "Castilla y León funciona", para lo que ha utilizado datos de "récord" en empleo y exportaciones.

"Queremos generar estabilidad política, aumentar los derechos sociales, mejorar los servicios públicos y crear más oportunidades de empleo", ha resumido el presidente, convencido de que el compromiso adquirido con la provincia de Salamanca hace cuatro años se está cumpliendo, con la mayor parte de las medidas incluidas en el documento para el desarrollo de este territorio ya cumplidas o en desarrollo.

Este convenio de colaboración fue suscrito por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca, al que ahora el Ejecutivo autonómico comprometerá una cuantía adicional de 75 millones de euros para ampliar y reforzar estas medidas.