Juicio de la trama eólica: El exviceconsejero Rafael Delgado ordenó quitar de la lista a propietarios de parques eólicos que no querían un socio local

El director del Ente Regional de la Energía de Castilla y León en 2005, Ricardo González Mantero, ha asegurado que el principal encausado en el juicio de la trama eólica, el exviceconsejero de la Junta Rafael Delgado, mandaba retirar de las listas de candidatos a tener autorización para parques eólicos a quienes estaban en desacuerdo con contar con socios locales.

Cuando había algún propietario de algún parque eólico que no estaba "contento" con las indicaciones que daba en cuanto a que pudiera entrar algún socio local, Delgado mandaba retirarlo de los listados para autorizar los parques, ha expuesto González Mantero en su declaración como testigo.

La vista oral por supuesta corrupción se celebra en la Audiencia de Valladolid por hechos investigados a raíz de un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en 2014 al observar posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones administrativas de proyectos de parques eólicos en la Comunidad.

Exaltos cargos de la Junta

Las acusaciones contra los encausados, exaltos cargos de la Junta y empresarios, se centran en un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos Rafael Delgado.

La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios, según fuentes jurídicas.

Durante su comparecencia este lunes, González Mantero también ha explicado que Delgado pasó a ejercer el cargo de secretario general de la Consejería de Economía en 2007 y le explicó que pese a que, teóricamente, sus competencias debían recaer en la nueva viceconsejera, sin embargo, o de las eólicas se iba a seguir encargando él.

Aproximadamente en 2009, se detectó una "desconfianza" sobre la gestión de las eólicas y fue entonces cuando la viceconsejera -declarará como testigo en una próxima sesión -, se hizo cargo de este tema.

Socios locales

El testigo también ha expuesto que después de febrero o marzo de 2005 se celebró una reunión en la que Delgado trasladó a Iberdrola su intención de dar entrada a socios locales en los parques eólicos, ante lo que se enfadaron los representantes de la empresa, denegaron esa opción y el entonces viceconsejero se levantó y se fue de la reunión.

Pero poco tiempo después, los representantes de Iberdrola se avinieron a lo que se les había pedido - a dar entrada a socios locales -, ha agregado el testigo.

Ha subrayado además que el exviceconsejero quería tener listados exhaustivos de quiénes eran los socios de cada uno de los parques eólicos.

Tras la exposición de las cuestiones previas de las partes los pasados 15 y 16 de septiembre, la vista oral ha continuado hoy con la declaración del primer testigo, que fue jefe de Servicio de Planificación Energética, se jubiló hace diecisiete años y ha respondido a la mayor parte de las preguntas formuladas que no lo recordaba.

A la del primer testigo ha seguido la comparecencia de González Mantero y, debido a lo extenso del interrogatorio, el magistrado presidente del tribunal ha anunciado su decisión de que la sesión continúe por la tarde sin que durante esta jornada acuda otro testigo que estaba previsto por falta de tiempo.

La Audiencia enjuicia la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión