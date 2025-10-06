El ilusionista Jorge Blass, este sábado en Valladolid
Las entradas están disponibles desde 26 euros
Europa Press
El ilusionista Jorge Blass acercará "la magia más pura y cercana que nunca" en su nuevo espectáculo, 'Ilusionarte', una propuesta recomendada para todos los públicos en la que el público, el próximo sábado 11 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro Carrión de Valladolid.
Durante 75 minutos, los espectadores vivirán experiencias mágicas interactivas con una puesta en escena minimalista que busca redescubrir el asombro a través de "efectos imposibles y momentos cargados de emoción". Las entradas están disponibles desde 26 euros.
Libros y conferencias
Blass, ilusionista y autor de libros y conferencias en las que traslada los principios de la magia al ámbito empresarial, colabora con la Fundación Abracadabra, que acerca el ilusionismo a hospitales y colectivos desfavorecidos. En 2024 fue distinguido como 'Mago de Escena del Año' por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, siendo el único español en recibir este galardón.
Su trayectoria internacional le ha llevado a escenarios como el Dolby Theater de Los Ángeles o la Exposición Universal de Shanghái, además de participar en televisiones de medio mundo. Es fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price, que ha celebrado ya quince ediciones, y ha dirigido programas de magia en cadenas nacionales como Nada x aquí o Por Arte de Magia.
