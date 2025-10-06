Dos heridos, uno por arma de fuego, en una agresión en Salamanca
La otra víctima fue herida con un objeto
Europa Press
Un varón ha resultado herido por arma de fuego en una agresión ocurrida esta noche a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press. También se atendió a una mujer herida al ser agredida con un objeto.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 02.37 horas cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía informaron al 1-1-2 de una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital, donde, al menos una persona había resultado herida por arma de fuego.
Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a un varón herido por arma de fuego que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y, según informó el Cuerpo Nacional de Policía, también se atendió a una mujer que había resultado herida al ser agredida con un objeto.
