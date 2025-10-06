Fallece tras ser atropellado por un coche en Mojados (Valladolid)

Una persona ha fallecido este domingo tras sufrir un atropello en la carretera N-601 en el municipio de Mojados (Valladolid), según ha informado Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.57 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de un atropello a una persona.

Esta había quedado inconsciente tras ser golpeada por un turismo, a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601 de la localidad vallisoletana, concretamente en el cruce a la urbanización Las Fuentes.

El 112 daba aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Portillo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento de la persona atropellada, de la que no se dispone por el momento de más información.