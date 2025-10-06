Evacuado en helicóptero un trabajador herido en un parque fotovoltaico de Burgos

Un hombre de 51 años ha sido evacuado esta mañana en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos tras sufrir un accidente en el parque fotovoltaico en el que trabajaba, ubicado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa del Páramo, en la provincia de Burgos.

El accidente laboral ha tenido sobre las nueve y media de la mañana y el trabajador ha resultado herido al golpearse el pecho con un componente de un encofrado, ha informado el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2.

Se ha movilizado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado para atender y evacuar a la víctima