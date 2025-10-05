Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León

La localidad vallisoletana de Simancas se mantuvo en el 2023 como la que tiene mayor renta bruta media de Castilla y León, con 44.067 euros, en el puesto 47 nacional que encabeza Pozuelo (Madrid) con 88.011, casi el doble; mientras que en la cola de la comunidad se situó Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, con 18.469.

Según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria y recogidos por Efe, en el puesto número dos de Castilla y León figura otra localidad vallisoletana, Boecillo, con 42.727 euros de renta bruta media; con Sariegos, en León, en tercer lugar con 40.089; Cardeñajimeno, en Burgos, en cuarto con 37.743; y La Lastrilla, en Segovia, en el quinto con 35.109.

En España, tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron el madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escalan un puesto respecto a 2022.

Municipios de más de mil habitantes

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana la estadística del IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes -salvo el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común- de 2023, donde figura la renta media declarada en cada localidad, 241 municipios en el caso de Castilla y León.

En el otro lado de la tabla, el municipio malagueño de Benamargosa fue el de menor renta de España, con una media de 13.831 euros, seguido de los granadinos Guardahortuna (14.339 euros), Colomera (14.507 euros) y Montejícar (14.528 euros).

En Castilla y León los cinco municipios de más de mil habitantes con menor renta bruta media fueron además de Madrigal, Macotera, en Salamanca, con 18.514 euros; Fermoselle, en Zamora, con 19.524; y otros dos abulenses, Casavieja y Candeleda con 19.792 y 20.067 euros, respectivamente.

El municipio de más de mil habitantes más rico de la provincia abulense en el 2023 fue su capital, con 29.211 euros de renta bruta media; en Palencia la localidad de Grijota, con 32.345; en Salamanca, Cabrerizos, en el puesto seis autonómico, con 34.931 euros.

En Soria, Golmayo encabezó la provincia con 32.262 euros; y en Zamora, Morales del Vino con 30.270.

Completan la clasificación de los diez municipios más ricos de la comunidad, en el puesto siete Trescasas, en Segovia, con 34.288 euros; Arroyo (Valladolid) en el octavo con 33.732; en el noveno Aldeatejada, en Salamanca, con 33.347 euros; y en el décimo Carrascal de Barregas, también en la provincia salmantina con 33.226.