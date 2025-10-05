Una fallecida y dos heridos más por inhalación de humo en un incendio declarado en una vivienda de Palencia

Una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas tras ser afectadas por el humo en un incendio declarado esta madrugada en el interior de una de las viviendas, del número 62, de la calle San Antonio de la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ica.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió una llamada pasadas las 00.21 horas que avisaba del incendio, aunque sin precisar sobre la existencia de personas afectadas. Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y la Policía Local de Palencia, así como de Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una mujer, al tiempo que el personal sanitario de Sacyl atendió a otras dos personas afectadas por el humo, a quienes se trasladó más tarde al Hospital de Palencia.