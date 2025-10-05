Extinguido tras dos meses el incendio de Llamas de Cabrera que afectó a Las Médulas (León)
El fuego comenzó con un rayo el pasado 8 de agosto
Efe
El incendio forestal que se originó el pasado agosto en Llamas de Cabrera (León), que se unió al de Yeres y afectó al conjunto paisajístico leonés de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha quedado extinguido a última hora de tarde de este sábado, casi dos meses después, tras sumar un total de 58 jornadas de lucha contra el fuego.
El incendio, que se declaró por un rayo sobre las nueve de la noche del 8 de agosto, ha quedado extinguido a las 20.18 horas de este sábado, tras calcinar unas 22.300 hectáreas de terreno, según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.
Ese fuego, uno de los más importantes del verano, ha quemado, según las mediciones oficiales de la Junta de Castilla y León, cerca de 3.740 hectáreas de arbolado, 16.365 de matorral, 2.153 de pasto y algo más de 25 de superficie agrícola.
El incendio, originado en el municipio leonés de Benuza, movilizó más de 150 medios de extinción tanto de la Junta de Castilla y León, como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Unidad Militar del Ejército del Ministerio de Defensa.
