Buscan en el río Pisuerga a un hombre que podría haber desaparecido de manera voluntaria
Bomberos, Policía Municipal y Policía Nacional participan en el dispositivo de búsqueda
Ical
Valladolid
Efectivos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid trabajan a estas horas en el entorno del parque de las Moreras, tratando de localizar en el río Pisuerga a un varón de unos 50 años que se encuentra desaparecido, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León,
De acuerdo con la información que manejan las fuerzas de seguridad, parece tratarse de una desaparición voluntaria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León
- ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
- Buscyl completa este martes su despliegue en las últimas 1.885 rutas: 489 regulares, 521 a la demanda y 875 conjuntas
- La zona sur de Ávila capital vive una nueva jornada de tensión
- Este pueblo de Castilla y León, bajo la lupa de la Aemet por las intensas lluvias
- Investigado por robar 80 toneladas de paja
- Muere un hombre al volcar con un tractor en Navalacruz (Ávila)
- Así es el Zara de Valladolid: la macrotienda de Amancio Ortega de 3.000 metros cuadrados en el centro de Castilla y León