Buscan en el río Pisuerga a un hombre que podría haber desaparecido de manera voluntaria

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid trabajan a estas horas en el entorno del parque de las Moreras, tratando de localizar en el río Pisuerga a un varón de unos 50 años que se encuentra desaparecido, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León,

De acuerdo con la información que manejan las fuerzas de seguridad, parece tratarse de una desaparición voluntaria.