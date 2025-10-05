Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan en el río Pisuerga a un hombre que podría haber desaparecido de manera voluntaria

Bomberos, Policía Municipal y Policía Nacional participan en el dispositivo de búsqueda

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / Policía Nacional / Loz

Ical

Valladolid

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid trabajan a estas horas en el entorno del parque de las Moreras, tratando de localizar en el río Pisuerga a un varón de unos 50 años que se encuentra desaparecido, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León,

De acuerdo con la información que manejan las fuerzas de seguridad, parece tratarse de una desaparición voluntaria.

