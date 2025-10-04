La Lotería Nacional deja un segundo premio en Salamanca

La Lotería Nacional ha repartido un segundo premio de 120.000 euros en Salamanca capital en el sorteo celebrado este sábado. La administración afortunada está situada en María Auxiliadora, 45-47, donde los décimos premiados han dejado 12.000 euros por cada uno.

El número agraciado, 07.288, también ha repartido premios en otras localidades de España, entre ellas Cuenca, Moguer (Huelva), Pola de Laviana (Asturias), Conil de la Frontera (Cádiz), El Tablero (Las Palmas), Madrid, La Matanza de Acentejo (Tenerife) y L’Eliana (Valencia).

El sorteo correspondió al número 80/25 y se celebró este sábado, con un primer premio de 600.000 euros al número 62.251, consignado en Getxo (Vizcaya).