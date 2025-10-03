¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?

Llevaba casi siete años alejada de la política y, sin embargo, era uno de los rostros más recurrentes del Partido Popular de Castilla y León. Nacida en un pueblo de Segovia, la exconsejera del PP en la Junta de Castilla y León regresa al ruedo político con la creación del nuevo partido "Nueve Castilla y León".

Muchos recuerdan a Clemente por sus puestas escena y, sobre todo, por su su periplo de consejería en consejería. Llegó al poder de la mano de Juan Vicente Herrera como consejera de Medio Ambiente, donde permaneció desde 2001 hasta 2003. Tras dejar esta cartera se le asignó la de Cultura, consejería con la que más fue reconocida al permanecer en este puesto entre los años 2003 y 2007. Después, asumió Agricultura y Ganadería, su cargo más largo: entre 2007 y 2015.

Su dilatada trayectoria pasó también por la presidencia de las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2019. Este fue el último año ligada al PP, partido que abandonó para concurrir a las primarias de Ciudadanos tras su sabida confrontación con Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente del Ejecutivo. Su paso por el partido naranja fue un verdadero fracaso con una aplastante derrota frente a Francisco Igea.

Silvia Clemente presenta la nueva formaciÃ³n polÃ­tica Nueve Castilla y LeÃ³n / M. Chacón - Ical

El gusanillo político, sin embargo, lejos de desaparecer ha vuelto con fuerza. La exconsejera autonómica y expresidenta de las Cortes de Castilla y León recalaba hace unos días en Zamora para presentar su nuevo partido en el Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl), precisamente unas instalaciones que ella misma inauguró como consejera de Cultura y Turismo.

Clemente nació un 6 de septiembre de 1967 (58 años) en La Velilla, un pueblo de Segovia.

A nivel personal, ella misma se describe como una persona "cercana", lo que le permite "conectar con las inquietudes de la gente de manera auténtica". Lejos de estar escarmentada de la política, "creo firmemente que es una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y próspero para todos".