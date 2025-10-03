Problemas de salubridad en Valladolid: Hallan en una explotación gran cantidad de estiércol y cadáveres de vacas, caballos y cabras
Efe
La Guardia Civil ha investigado a un ganadero de Valladolid por un delito contra los animales tras detectar graves problemas de salubridad, con gran acumulación de estiércol y presencia de cadáveres en diferentes grados de descomposición, en su explotación ganadera del barrio de la Overuela, en Valladolid capital.
A petición del Ayuntamiento de Valladolid, agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección a las instalaciones, acompañados por efectivos de la Policía Municipal y un técnico auxiliar del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.
Durante la misma constataron una gran acumulación de estiércol, entre el cual se hallaban cadáveres de diversos animales, como vacas, caballos y cabras, en distintas fases de descomposición, lo que generaba un grave estado de insalubridad para los animales que aún permanecían estabulados en la explotación.
Los servicios técnicos del Área de Medio Ambiente emitieron un informe que advertía del riesgo para la salud que sufrían los animales expuestos a dichas condiciones higiénico-sanitarias, indicando además que su vida podría estar en peligro, por lo que la Guardia Civil ha imputado al titular de la explotación un delito contra los animales.
La Subdelegación ha informado de que, además, la explotación ganadera había perdido su CIF (Código de Identificación Fiscal), lo que impedía el movimiento legal de animales al no disponer de un CEA activo (Código de Explotación Agraria), requisito indispensable para el registro y control administrativo.
La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid, y recuerda que el ganadero puede enfrentarse a penas de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses.
