Pillado circulando a 222 km/h en la A-6 en Medina del Campo (Valladolid)

La Guardia Civil sorprendió con un radar móvil a un turismo circulando a 222 kilómetros por hora en la A-6, a la altura de Medina del Campo, en dirección Madrid. Dado que la velocidad máxima de esta vía está limitada a 120 km/h, se procedió a detener el vehículo e investigar al conductor, un varón vecino de Valladolid, por un presunto delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

Desde el Instituto Armado se recuerda que el Código Penal en su artículo 379 establece que quien condujere un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Conducir sin carné

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo a una persona en Valladolid como presunta autora de ocho delitos contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Además, se le ha atribuido otros ocho delitos de falsedad documental en documento público, tras presentar un permiso de conducción que generó sospechas entre los agentes. La verificación con autoridades de su nacionalidad, confirmó la falsedad del documento. Se comprobó también que en los últimos tres años había sido denunciado administrativamente en varias ocasiones, sin que se detectaran irregularidades en el permiso hasta ahora.