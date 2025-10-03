Nueva agresión en Topas: Una reclusa da un puñetazo a un funcionario del centro penitenciario salmantino

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció hoy una nueva agresión sufrida por un funcionario del Centro Penitenciario de Topas. Los hechos se produjeron en la pasada madrugada, cuando el jefe de Servicios acudió a intervenir ante la conducta extremadamente violenta de una interna. Durante la actuación, y pese a los intentos de desescalada, la interna propinó un fuerte puñetazo en la nariz del funcionario.

Según informó el sindicato en un comunicado, recogido por Ical, el trabajador recibió una primera asistencia en la enfermería del centro y fue trasladado posteriormente al servicio de Urgencias, donde se valora una posible intervención quirúrgica debido a la entidad del traumatismo.

Seguridad

CSIF condenó “enérgicamente” la agresión y reclamó medidas “inmediatas” para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. Entre ellas, el reconocimiento efectivo de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, con la protección jurídica y operativa correspondiente. Además, reclaman una revisión urgente de los criterios de clasificación interior y de gestión de internos con perfil de riesgo, “alineando las decisiones con la realidad de los centros y la seguridad de trabajadores e internos”.

De igual manera, exigen una actualización de protocolos y medios materiales de intervención, incluida la dotación de recursos coercitivos y preventivos proporcionados y modernos, así como formación continua en desescalada y manejo de crisis.

“Lo ocurrido en Topas no es un hecho aislado. La distancia entre lo que se vive a diario en los centros y lo que se proyecta desde los órganos gestores es inasumible. Exigimos medidas reales para prevenir estas agresiones y proteger a quienes sostienen el servicio público penitenciario”, señaló Paco Herrero, responsable de CSIF Prisiones en Salamanca.

Herrero recordó que “la seguridad del personal no puede descansar únicamente en la pericia y el aplomo individual de los funcionarios”, por lo que “es imprescindible una política penitenciaria responsable, con recursos suficientes y decisiones técnicas basadas en la prevención de riesgos”.