Casos de sarna en un municipio castellanoleonés

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León registró una Proposición No de Ley (PNL) para pedir a la Junta que adopte medidas “inmediatas” de prevención y control en la residencia de mayores "Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones" en Miranda de Ebro (Burgos) ante el aumento de casos de sarna, garantizando así la seguridad de residentes, trabajadores y familias.

La procuradora socialista por Burgos, Virginia Jiménez, explicó que en pasadas semanas se confirmó un nuevo caso de esta enfermedad contagiosas en esta residencia, centro que depende directamente de la Junta, “lo que ha despertado inquietud y preocupación entre los residentes y sus familias”.

La alarma con esta enfermedad se está dando en varias residencias de la Castilla y León y de otras comunidades autónomas. “Castilla y León necesita una estrategia clara para prevenir y controlar la sarna en el ámbito residencial. No basta con recomendaciones generales ni con esperar a que el problema crezca”, expresó Jiménez.

Por ello, la PNL socialista también pide a la Administración regional “revisar” y “reforzar” los protocolos autonómicos frente a la sarna y otras enfermedades contagiosas en residencias. También dotarlas de medios materiales y humanos suficientes, así como de formación específica para el personal, de modo que puedan actuar con rapidez y eficacia ante posibles brotes.