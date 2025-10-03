Casos de sarna en un municipio castellanoleonés
El PSOE pide a la Junta medidas “urgentes” a la Junta para controlar el brote en la residencia de mayores "Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones"
Virginia Jiménez exige “revisar” y “reforzar” los protocolos autonómicos frente a este tipo de enfermedades contagiosas
Ical
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León registró una Proposición No de Ley (PNL) para pedir a la Junta que adopte medidas “inmediatas” de prevención y control en la residencia de mayores "Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones" en Miranda de Ebro (Burgos) ante el aumento de casos de sarna, garantizando así la seguridad de residentes, trabajadores y familias.
La procuradora socialista por Burgos, Virginia Jiménez, explicó que en pasadas semanas se confirmó un nuevo caso de esta enfermedad contagiosas en esta residencia, centro que depende directamente de la Junta, “lo que ha despertado inquietud y preocupación entre los residentes y sus familias”.
La alarma con esta enfermedad se está dando en varias residencias de la Castilla y León y de otras comunidades autónomas. “Castilla y León necesita una estrategia clara para prevenir y controlar la sarna en el ámbito residencial. No basta con recomendaciones generales ni con esperar a que el problema crezca”, expresó Jiménez.
Por ello, la PNL socialista también pide a la Administración regional “revisar” y “reforzar” los protocolos autonómicos frente a la sarna y otras enfermedades contagiosas en residencias. También dotarlas de medios materiales y humanos suficientes, así como de formación específica para el personal, de modo que puedan actuar con rapidez y eficacia ante posibles brotes.
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León
- Hallan el cadáver de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)
- Castilla y León registra las cuatro temperaturas más bajas del país
- Buscyl completa este martes su despliegue en las últimas 1.885 rutas: 489 regulares, 521 a la demanda y 875 conjuntas
- Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
- La zona sur de Ávila capital vive una nueva jornada de tensión
- Este pueblo de Castilla y León, bajo la lupa de la Aemet por las intensas lluvias