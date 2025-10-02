Simulan ser policías para robar: Cae un grupo criminal afincado en Valladolid

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas en el marco de una operación en la que se ha desarticulado un grupo criminal afincado en la provincia de Valladolid y cuyos miembros son delincuentes “peligrosos” y “conocidos” por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que además de dedicase al robo de viviendas, también protagonizaron asaltos de vehículos con sus ocupantes dentro haciéndose pasar por policías.

La investigación se inició a principios del mes de enero, tras el robo en una vivienda de Laguna de Duero, donde los autores, aprovechando la ausencia de los moradores sustrajeron joyas, dinero y un vehículo marca Porsche.

Posteriormente, según explicaron a Ical fuentes del Instituto Armado, con el vehículo que se llevaron en Laguna de Duero, y tras poner una placa de matrícula doblada, procedieron a cometer un nuevo delito, el pasado 7 de abril en la localidad de Tarancón (Cuenca). En concreto, ejecutaron lo que en el argot policial se conoce como “policías full”, consistente en asaltar a un vehículo en circulación, simulando una intervención policial, mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial, con el objetivo de engañar a los ocupantes y proceder al robo con violencia.

Sin embargo, en esta ocasión no lograron consumar el delito, viéndose obligados a abandonar el vehículo y huir del lugar ante la rápida intervención de varias patrullas de la Guardia Civil, alertadas por numerosas llamadas de usuarios que circulaban por la autovía A-3 y que presenciaron los hechos.

Robo con violencia

Continuando con su actividad delictiva, el día 22 de abril, en la localidad de Geria (Valladolid), los autores llevaron a cabo un nuevo robo con violencia empleando nuevamente el modus operandi de “policías full”. En esta ocasión, interceptaron a un vehículo en el área de servicio de Vista Alegre y, simulando una intervención policial mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial, lograron sustraer con violencia un Porsche.

Finalmente, el pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil localizó en Cubillas de Santa Marta a un integrante del grupo criminal. Al verse rodeado, se ocultó en una finca familiar, y trató de huir accediendo a terrenos colindantes. Tras la intervención de un negociador, se entregó voluntariamente. Durante la operación también fue detenida su pareja sentimental, por un delito de desobediencia a la autoridad.

Además de atribuirles la autoría de estos delitos, igualmente se les acusa de un delito contra el medio ambiente ocurrido el día 15 de mayo, cuando abandonaron y prendieron fuego a un vehículo sustraído en el Pinar de Antequera, lo que supuso un grave riesgo de propagación del fuego, con el consiguiente impacto medioambiental y riesgo para los habitantes cercanos al citado paraje.

Tras varias entradas y registros en distintos domicilios, los agentes lograron intervenir dispositivos eléctricos, documentación de interés, unos mil euros, perfumes, cámaras de video-vigilancia, relojes, munición, inhibidores de frecuencia, así como la intervención de cuatro vehículos.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Valladolid. La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.