Simulan ser policías para robar: Cae un grupo criminal afincado en Valladolid
Uno de los miembros fue detenido en Cubillas de Santa Marta, después de que intentar huir
Hay tres personas detenidas miembros del grupo, delincuentes muy peligrosos
Ical
La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas en el marco de una operación en la que se ha desarticulado un grupo criminal afincado en la provincia de Valladolid y cuyos miembros son delincuentes “peligrosos” y “conocidos” por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que además de dedicase al robo de viviendas, también protagonizaron asaltos de vehículos con sus ocupantes dentro haciéndose pasar por policías.
La investigación se inició a principios del mes de enero, tras el robo en una vivienda de Laguna de Duero, donde los autores, aprovechando la ausencia de los moradores sustrajeron joyas, dinero y un vehículo marca Porsche.
Posteriormente, según explicaron a Ical fuentes del Instituto Armado, con el vehículo que se llevaron en Laguna de Duero, y tras poner una placa de matrícula doblada, procedieron a cometer un nuevo delito, el pasado 7 de abril en la localidad de Tarancón (Cuenca). En concreto, ejecutaron lo que en el argot policial se conoce como “policías full”, consistente en asaltar a un vehículo en circulación, simulando una intervención policial, mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial, con el objetivo de engañar a los ocupantes y proceder al robo con violencia.
Sin embargo, en esta ocasión no lograron consumar el delito, viéndose obligados a abandonar el vehículo y huir del lugar ante la rápida intervención de varias patrullas de la Guardia Civil, alertadas por numerosas llamadas de usuarios que circulaban por la autovía A-3 y que presenciaron los hechos.
Robo con violencia
Continuando con su actividad delictiva, el día 22 de abril, en la localidad de Geria (Valladolid), los autores llevaron a cabo un nuevo robo con violencia empleando nuevamente el modus operandi de “policías full”. En esta ocasión, interceptaron a un vehículo en el área de servicio de Vista Alegre y, simulando una intervención policial mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial, lograron sustraer con violencia un Porsche.
Finalmente, el pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil localizó en Cubillas de Santa Marta a un integrante del grupo criminal. Al verse rodeado, se ocultó en una finca familiar, y trató de huir accediendo a terrenos colindantes. Tras la intervención de un negociador, se entregó voluntariamente. Durante la operación también fue detenida su pareja sentimental, por un delito de desobediencia a la autoridad.
Además de atribuirles la autoría de estos delitos, igualmente se les acusa de un delito contra el medio ambiente ocurrido el día 15 de mayo, cuando abandonaron y prendieron fuego a un vehículo sustraído en el Pinar de Antequera, lo que supuso un grave riesgo de propagación del fuego, con el consiguiente impacto medioambiental y riesgo para los habitantes cercanos al citado paraje.
Tras varias entradas y registros en distintos domicilios, los agentes lograron intervenir dispositivos eléctricos, documentación de interés, unos mil euros, perfumes, cámaras de video-vigilancia, relojes, munición, inhibidores de frecuencia, así como la intervención de cuatro vehículos.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Valladolid. La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.
