Sin referendum: Las Cortes inadmiten una moción sobre la autonomía leonesa

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha inadmitido este jueves una moción que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) pretendía debatir y votar la próxima semana, con la demanda de un referéndum para que los habitantes de León, Zamora y Salamanca se pronunciaran sobre su pertenencia a la actual autonomía de Castilla y León y la posibilidad de crear la autonomía de la Región Leonesa. Una iniciativa que han tumbado los cuatro votos que suman de PP y Vox y la abstención del PSOE, en el que la letrada mayor de la Cámara, Laura Seseña, ha explicado que no se podía llevar a cabo el objetivo de la moción porque no existe un desarrollo reglamentario sobre este tipo de consultas y que, ante las modificaciones en la posterior subsanación de errores, iban mucho más allá.