Operación antidroga en una importante ciudad castellanoleonesa

La Policía Nacional detuvo a tres varones y una mujer en Valladolid dentro de una operación llevada a cabo contra el “menudeo” de drogas y con la que se ha logrado desmantelar tres puntos de venta de heroína y cocaína en los barrios de La Rubia y Cuatro de Marzo.

La operación policial se puso en marcha tras recibir diversas informaciones acerca de un varón que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes tanto en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Cuatro de Marzo, como en sus inmediaciones. Así, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría Provincial de Valladolid, establecieron en la zona varios dispositivos de vigilancia.

Como consecuencia de los mismos, se pudo comprobar e identificar a dos varones que realizaban numerosas ventas de sustancias estupefacientes, así como el lugar donde se abastecían de sustancias estupefacientes: un inmueble ubicado en el mismo barrio Cuatro de Marzo, donde residía un varón con su pareja sentimental y el hermano de ésta. Además, los agentes comprobaron que este varón era el líder de este grupo criminal dedicado a la venta de heroína y cocaína al menudeo. Aunque buena parte de las ventas se realizaban en su domicilio o en sus inmediaciones, en otras ocasiones, realizaban dichas transacciones en diferentes puntos de la ciudad, previamente concertados, desplazándose a dichos lugares a bordo de un vehículo.

Según confirmaron a Ical fuentes del CNP, la investigación, iniciada a mediados del mes de junio, tuvo que desarrollarse con dispositivos de vigilancia de gran dificultad, debido a las grandes medidas de seguridad realizadas por los investigados.

910 dosis

A lo largo de la mañana del 29 de septiembre se llevó a cabo un dispositivo policial, procediendo a la detención de los investigados y a la intervención de 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de Trankimazin y 130 comprimidos de Rivotril así como numerosos útiles para la elaboración y venta de las sustancias estupefacientes al menudeo. Con la droga intervenida se habrían elaborado 910 dosis para su venta, alcanzando un valor en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025 de 20.000 euros.

Todos los detenidos pasaron a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Valladolid, el cual decretó el ingreso en prisión del líder del grupo, quedando el resto de los integrantes en libertad con cargos.