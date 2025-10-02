Los estudiantes de Castilla y León exigen en la calle el fin del "genocidio" de Gaza

La jornada de huelga estudiantil y una cadena de movilizaciones en las principales ciudades de Castilla y León exigieron el fin del "genocidio" que sufre la población de la franja de Gaza, así como la liberación de los activistas de la denominada "Flotilla de la Libertad", que trataba de llegar a las costas gazatíes con ayuda humanitaria y que han sido apresados por el Ejército de Israel, por lo que se ha pedido al Gobierno que rompa relaciones con este país.

Cientos de alumnos de Castilla y León secundaron la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, junto a Izquierda Unida, Podemos, el sindicato STECyL-i y otras organizaciones. Además, se celebraron diferentes marchas en protesta este mediodía tanto en Valladolid, como en Burgos o Salamanca, así como en León, donde la acción de protesta fue la lectura de los nombres de niños palestinos muertos en Gaza.

Según fuentes de la Junta, unos 30.700 alumnos han faltado este jueves a clase en toda la comunidad coincidiendo con la convocatoria de huelga. Por tanto, las ausencias han rondado el 13 por ciento del total de alumnos de Castilla y León.

El comunicado conjunto de estas manifestaciones denuncia que el pueblo palestino está siendo "exterminado", tras dos años de "genocidio" por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Todo ello, indican, se ha dejado más de 60.000 palestinos asesinados, 18.000 de ellos menores, y la “hambruna organizada” como arma de guerra.