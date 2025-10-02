Más dinero para la lucha contra los incendios: Carriedo anticipa más presupuesto en las cuentas de 2026

La Junta de Castilla y León contempla un "importante" crecimiento, con una subida "muy relevante" de las partidas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 que prepara el Ejecutivo y que prevé enviar a las Cortes antes del 15 de octubre, como recoge el Estatuto de Autonomía. Su objetivo será seguir "reforzando" el operativo de lucha contra incendios, la mejora de las condiciones de los "bomberos forestales", así como algunas iniciativas más.

Bombero forestal

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anticipó el aumento del presupuesto de Medio Ambiente en las próximas cuentas porque aseguró este departamento "va a poder abordar importantes actuaciones en este ámbito", si bien no quiso ofrecer el detalle sobre la distribución de los recursos financieros. Uno de los elementos que recogerá el presupuesto de Medio Ambiente es el reconocimiento de la categoría de bombero forestal de los trabajadores del operativo de la comunidad, si bien Fernández Carriedo no cuantificó su impacto en las cuentas. Además, señaló que la "idea" con la que trabajan es que se apruebe esta demanda del sector, que las Cortes exigieron por unanimidad la semana pasada a través de una iniciativa de la oposición, si bien no garantizó que vea la luz antes de final de año.

Precisamente, el consejero portavoz aseguró que por "prudencia" y "responsabilidad" la Junta entiende que es "oportuno" dar una "oportunidad" al Gobierno para que remita la información y variables actualizadas para cerrar el acuerdo del límite de gasto no financiero, conocido como "techo de gasto", que sirve de base para los nuevos presupuestos. Por ello, justificó que no se haya presentado ya para intentar "acertar" en mayor medida. "Queremos cumplir los plazos", dijo.

Oposición

La oposición cargó ayer contra la Junta por la ausencia del techo de gasto en el Consejo de Gobierno de ayer y del proyecto de presupuestos, con lo que dudaron de que el Ejecutivo pueda cumplir con el mandato estatutario, que obliga a presentar las cuentas del siguiente ejercicio antes del 15 de octubre, y acusaron al Gobierno autonómico de "improvisación" y de "confundir a la gente". La viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, señaló que esta decisión se toma "para sorpresa de nadie", porque es un "gobierno con anuncios vacíos" .Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, consideró que la ausencia de cuentas es "otra jugada más del PP para intentar confundir a los ciudadanos". El procurador del Grupo Mixto Igea adelantó que su intención es "favorecer en lo posible" la tramitación.