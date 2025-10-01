Pablo Fernández sobre Mañueco: "Es peor candidato que Mickey Mouse"

El procurador de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, considera a Alfonso Fernández Mañueco como "peor candidato que Mickey Mouse" para el PP a la Presidencia de la Junta porque metería menos votas en las urnas.

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, ha asegurado que en el Partido Popular "saben" que Fernández Mañueco "es el peor candidato posible, un candidato nefasto, un candidato penoso" y el resultado sería similar si en lugar de que él fuera el aspirante el PP pusiera la bandera de la Comunidad a una "televisión" o a un "extintor".

Candidaturas

Pablo Fernández se ha expresado así en relación a las próximas candidaturas que se presentarán en Castilla y León y a la proclamación de Carlos Martínez como candidato socialista porque respeta a los candidatos que elijan otros partidos políticos.

En esta línea, ha asegurado que le gustaría que el PSOE saliera "a ganar" las elecciones, pero no tiene esa impresión, y ha advertido de que si en Castilla y León se quiere un gobierno de izquierdas Podemos tiene que estar en él porque no considera que el PSOE lo sea. "El Partido Socialista es a la izquierda lo que Netanyahu al derecho internacional", ha apuntado el coportavoz de Podemos, quien también ha afirmado que Carlos Martínez "no es el Che Guevara", para lo que solo hay que ver sus políticas en Soria.

En cuanto a Podemos, cree que están "preparados", que tiene muchos candidatos "muy potentes" y trabajarán como siempre para articular y para componer las candidaturas "más amplias, más plurales, más heterogéneas" posibles que recojan el sentir de la sociedad civil.

Sin embargo, ha reconocido que aún no ha mantenido contacto alguno con Izquierda Unida, que tiene representación municipal en Castilla y León, pero Sumar no existe en la Comunidad, "son dos personas" y cree que hay que ser "sinceros" y "decir las cosas como son", por lo que no ve una posibilidad de aglutinar una candidatura bajo esta marca.