Ya es oficial: Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ya es oficialmente candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras su proclamación este miércoles por la Comisión de Ética y Garantías del partido tras alcanzar los 936 avales válidos del censo de electores, que está formado por un total de 9.359 militantes socialistas. El también alcalde de Soria volverá a encabezar la candidatura por la ciudad, según han informado el secretario autonómico Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, y el presidente de la Comisión de Ética, Francisco Izquierdo.

El dirigente socialista afronta este periodo de precampaña con el reto de "arrebatar" la Presidencia de la Junta al PP, ahora en manos de Alfonso Fernández Mañueco.

Precisamente De la Rosa ha acusado al dirigente popular de "intentar buscar una coincidencia con otros procesos electorales, como los generales o los andaluces, con el objetivo de desviar la atención sobre su gestión".