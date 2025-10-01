Detenido dos veces en un día por hurto, malos tratos y agresión sexual
El individuo, con una orden de busca por robo en Zaragoza, fue acusado horas después por su compañera sentimental
Ical
Agentes de la Policía Nacional de Palencia detuvieron ayer a un hombre en dos ocasiones por hurto y por malos tratos y agresión sexual. En la mañana, los agentes acudieron a un domicilio en la calle Alfonso XII tras una llamada al 091 que alertaba de una discusión familiar. El hijo de la mujer involucrada informó que la pareja sentimental de su madre había abandonado el lugar tras el altercado.
Tras localizar al sospechoso e identificarlo, los agentes descubrieron que tenía una orden de detención vigente emitida por un Juzgado de Zaragoza por un delito de hurto. Fue detenido y trasladado a dependencias policiales, quedando en libertad a mediodía tras abonar la multa impuesta por el Juez de Guardia.
Horas más tarde, la pareja sentimental del detenido se presentó en la Comisaría de Policía Nacional para denunciarlo por malos tratos y agresión sexual. Las patrullas iniciaron una nueva búsqueda, localizando y deteniendo al hombre por estos nuevos hechos. Tras instruir el atestado correspondiente, fue puesto nuevamente a disposición judicial, que decretó su libertad con cargos.
