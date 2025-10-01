Detenido en un restaurante el preso fugado de la cárcel de Villanubla, en Valladolid

Agentes de Policía Nacional han procedido a la detención del preso que se fugó del centro penitenciario de Villanubla (Valladolid) el pasado 14 de febrero, cuando aprovechando la excarcelación de otros reos y oculto en una especie de petate, consiguió evadirse del mencionado centro penitenciario, donde estaba cumpliendo una pena de 28 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Además, le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental.

Desde hace varias semanas los agentes policiales tuvieron conocimiento del posible paradero de esta persona, uno de los cabecillas de una “poderosa organización criminal” dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, que operaba principalmente en Plasencia.

Según explicaron a Ical fuentes del CNP, durante varias semanas, las unidades intervinientes realizaron diversas gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba pudieran estarle ayudando a eludir la acción de la justicia.

Estas gestiones permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados en el día de ayer, cómo el de tenido había quedado en un restaurante de la localidad Casarrubios del Monte (Toledo) con varias personas por lo que, una vez comprobado que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención por los agentes actuantes.

Un carné de conducir manipulado

Al ser identificado, el mismo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado, con la fotografía del detenido pero los datos de un familiar, intentando así despistar a los agentes.

Además, se procedió a la detención de un segundo varón, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos detenidos, con la correspondiente autorización judicial, fueron trasladados a la Comisaría de Plasencia.