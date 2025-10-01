Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en un restaurante el preso fugado de la cárcel de Villanubla, en Valladolid

En la operación fue arrestada otra persona por un delito de encubrimiento

Momento de la detención del preso fugado.

Momento de la detención del preso fugado. / Policía Nacional

Ical

Valladolid

Agentes de Policía Nacional han procedido a la detención del preso que se fugó del centro penitenciario de Villanubla (Valladolid) el pasado 14 de febrero, cuando aprovechando la excarcelación de otros reos y oculto en una especie de petate, consiguió evadirse del mencionado centro penitenciario, donde estaba cumpliendo una pena de 28 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Además, le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental.

Desde hace varias semanas los agentes policiales tuvieron conocimiento del posible paradero de esta persona, uno de los cabecillas de una “poderosa organización criminal” dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, que operaba principalmente en Plasencia.

Según explicaron a Ical fuentes del CNP, durante varias semanas, las unidades intervinientes realizaron diversas gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba pudieran estarle ayudando a eludir la acción de la justicia.

Estas gestiones permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados en el día de ayer, cómo el de tenido había quedado en un restaurante de la localidad Casarrubios del Monte (Toledo) con varias personas por lo que, una vez comprobado que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención por los agentes actuantes.

Un carné de conducir manipulado

Al ser identificado, el mismo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado, con la fotografía del detenido pero los datos de un familiar, intentando así despistar a los agentes.

Noticias relacionadas y más

Además, se procedió a la detención de un segundo varón, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos detenidos, con la correspondiente autorización judicial, fueron trasladados a la Comisaría de Plasencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este ha sido el lugar más frío esta noche en Castilla y León: 3,5 grados bajo cero
  2. Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
  3. La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León
  4. Hallan el cadáver de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)
  5. Castilla y León registra las cuatro temperaturas más bajas del país
  6. Mañueco se desvincula del juicio de las eólicas: 'No tenemos nada que ver en ese asunto
  7. Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
  8. Buscyl completa este martes su despliegue en las últimas 1.885 rutas: 489 regulares, 521 a la demanda y 875 conjuntas

Pablo Fernández sobre Mañueco: "Es peor candidato que Mickey Mouse"

Pablo Fernández sobre Mañueco: "Es peor candidato que Mickey Mouse"

Detenido dos veces en un día por hurto, malos tratos y agresión sexual

Detenido dos veces en un día por hurto, malos tratos y agresión sexual

Detenido en un restaurante el preso fugado de la cárcel de Villanubla, en Valladolid

Detenido en un restaurante el preso fugado de la cárcel de Villanubla, en Valladolid

Ya es oficial: Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León

Ya es oficial: Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León

Así es el Zara de Valladolid: la macrotienda de Amancio Ortega de 3.000 metros cuadrados en el centro de Castilla y León

Así es el Zara de Valladolid: la macrotienda de Amancio Ortega de 3.000 metros cuadrados en el centro de Castilla y León

Castilla y León, la segunda comunidad que más aporta al sector agroalimentario español

Castilla y León, la segunda comunidad que más aporta al sector agroalimentario español

Mañueco asegura que tras 25 años de competencias, Castilla y León "se ha afianzado en el liderazgo" con una educación "excelente"

Mañueco asegura que tras 25 años de competencias, Castilla y León "se ha afianzado en el liderazgo" con una educación "excelente"

Un informe señala la gestión de Red Eléctrica como responsable del apagón

Un informe señala la gestión de Red Eléctrica como responsable del apagón
Tracking Pixel Contents