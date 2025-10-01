Destruida una granada de mano localizada en una vivienda de Palencia

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo la destrucción controlada de una granada de mano hallada en una vivienda de Villamelendro, en el municipio de Villasilla de Valdavia (Palencia). El artefacto fue descubierto por un vecino durante tareas de limpieza en una casa del pueblo.

Tras el aviso al teléfono de emergencias 062, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar para verificar que se trataba de un explosivo y estableció un perímetro de seguridad. Especialistas del EDEX (Equipo de Desactivación de Explosivos) de la Comandancia de Valladolid trasladaron la granada a un lugar seguro, donde procedieron a su destrucción.

La Guardia Civil recuerda que, ante el hallazgo de posibles artefactos explosivos, no deben manipularse y se debe contactar de inmediato con las autoridades para garantizar su segura destrucción.