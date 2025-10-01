Condenado a 10 años de cárcel por agresión sexual sobre la hija de su pareja, de 10 años

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a G.C.C. a 10 años de prisión como autor de un delito de agresión sexual sobre la hija de su pareja, cuando la menor tenía 10 años, tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía durante el juicio celebrado este miércoles.

De esta manera, la pena impuesta es cinco años inferior a la solicitada por el ministerio público, que no se ha opuesto a la petición de la defensa del acusado que no tendrá que abonar los 20.000 euros que solicitaba la fiscalía en concepto de responsabilidad civil, ante la renuncia de la madre.

La progenitora ha renunciado expresamente a esa cantidad durante la breve vista oral y ha dicho entender lo que eso suponía, ante las preguntas reiteradas del presidente de la Audiencia Provincial, Javier García Encinar, que ha leído la sentencia 'in voce' (de viva voz).

La sentencia condena a G.C.C. a diez años de cárcel tras el acuerdo de la fiscalía y la defensa que inicialmente solicitaba la absolución de su defendido.

El fallo también le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la menor o de comunicarse con ella por tiempo 10 años superior a la pena de prisión impuesta en sentencia.

Libertad vigilada

Además, le impone una medida de libertad vigilada durante diez años, una vez cumplida la pena privativa de libertad, así como una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior en 15 años a la pena de prisión que le sea impuesta.

Igualmente, le impone las cosas del proceso judicial, si bien no tendrá que hacer frente a los 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, al haber renunciado de forma expresa la madre, como representante legal de la menor.

La defensa ha solicitado que los primeros cuatro años de prisión los cumpla en España, mientras que los seis restantes los termine de cumplir en Perú, su país de origen, al igual que el de la madre de la menor.

Las funciones de padre

Los hechos se produjeron en la primera quincena del mes de agosto de 2024, en la casa de Ávila en la que el procesado convivía con su pareja y la hija de esta, nacida en febrero de 2014.

Mientras la pareja compartía un dormitorio, la menor dormía en otra habitación, junto con una prima de la madre.

"Como quiera que la madre abandonaba el domicilio diariamente sobre las 4 de la mañana para entrar a trabajar, la niña aprovechaba tales ausencias de la madre para trasladarse a la cama del procesado, quien ejercía, en el núcleo familiar, las funciones de padre respecto de la menor", señalaba el escrito de acusación.

Según sostenía la fiscalía, para la agresión sexual se valió de "la relación de convivencia y superioridad que le otorgaba su posición de dominio respecto de la niña en el núcleo familiar del que formaban parte tanto él como la víctima".