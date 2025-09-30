Así es el Zara de Valladolid: la macrotienda de Amancio Ortega de 3.000 metros cuadrados en el centro de Castilla y León
Zara se ubica en el antiguo edificio de El Corte Inglés, muy cerca de la Plaza Mayor
Zara posee en el centro de Valladolid una de las tiendas más grandes de España. Se ubica en el antiguo edificio que El Corte Inglés ocupó durante las tres últimas décadas y que está situado en la calle Constitución número 6. Su emplazamiento es privilegiado: en una bocacalle de la principal arteria comercial de Valladolid, la calle Santiago, que desemboca en la Plaza Mayor de Valladolid.
La nueva tienda de Amancio Ortega en Valladolid, abierta a finales del verano de 2024, ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, donde trabajan un centenar de empleados.
Olvídate de los burros de ropa comprimidos y llenos de prendas, pasillos estrechos y sensación de agobio de algunas tiendas de ropa o de los establecimientos en periodo de rebajas. Esta nueva tienda de Zara ese caracteriza por su amplitud, por lo que si quieres recorrerla de arriba a abajo, ve con tiempo porque tiene cinco plantas.
La distribución realizada por Inditex es la siguiente:
- En la planta -1 se ubica la sección de niños.
- En la planta baja y en la planta 1 se encuentra la sección de mujer: ropa, calzado y complementos. Para ser exactos, la planta 1 está dedicada a probadores, devoluciones y recogida online.
- La planta 2 está dedicada al hombre, es decir, a la moda masculina.
- El resto del espacio está dedicado a almacén y un hotel de cinco estrellas
Además del espacio, las grandes instalaciones de la tienda de Zara en Valladolid también se caracterizan por su elegancia, decoración armoniosa y modernidad, con cajas autocobro (asistidas por trabajadores para facilitar ayuda) y cajas de siempre atendidas por personal de la plantilla.
Días de apertura y horario de la tienda de Zara
A excepción de los domingos y festivos, la megatienda de Zara en Valladolid abre de lunes a sábado y su horario es ininterrumpido, de 10.00 a 21.00 horas. Su número de teléfono es el 983 708 895.
