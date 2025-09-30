Suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.