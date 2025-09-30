Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado

Estaba previsto para el viernes 3 de octubre

Imagen de archivo de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado.

Imagen de archivo de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado. / Santi Otero / Efe

Efe

Burgos

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

