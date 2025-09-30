Suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado
Estaba previsto para el viernes 3 de octubre
Efe
Burgos
El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre, ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
