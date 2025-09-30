Sanabria marca la temperatura mínima de toda España esta noche
Entre las capitales de provincia las máximas se moverán hoy entre los 25 grados de Valladolid y Zamora y los 22 de Ávila, Burgos y Soria
Ical
La localidad sanabresa de Robleda-Cervantes marcó hoy la temperatura más baja de España con 1,2 grados, por delante de Pradollano (Sierra Nevada), donde los termómetros bajaron hasta los 1,5 grados. Entre los diez valores más fríos de todo el país registrados por la Agencia Estatal de Meteorología, aparecen también Puerto de San Isidro (León), con 1,7 grados; Villablino (León), con 2,5 grados; Cubillas de Rueda (León) y Aguilar de Campoo (Palencia), ambos con 3,3 grados y Barrios de Luna (León), con 3,4 grados.
De cara a la jornada de hoy no se esperan cambios significativos. Los cielos se mantendrán despejados, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución en el entorno del Sistema Central, con escasa probabilidad de algún chubasco aislado. Entre las capitales de provincias las máximas se moverán entre los 25 grados de Valladolid y Zamora y los 22 de Ávila, Burgos y Segovia.
- Este ha sido el lugar más frío esta noche en Castilla y León: 3,5 grados bajo cero
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Llega el frío a Sanabria, que ya marca temperaturas bajo cero
- La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León
- GALERÍA: La reina Letizia, en Salamanca
- Hallan el cadáver de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)
- Castilla y León registra las cuatro temperaturas más bajas del país
- Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana