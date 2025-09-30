Las personas mayores reivindican el derecho a una vida digna y autónoma en su día internacional

El colectivo de personas mayores reivindicará, durante la concentración que se celebrará el 1 de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el derecho a una vida digna y autónoma, la necesidad de eliminar la brecha digital y la equidad de las pensiones, entre otros aspectos.

Durante la concentración se leerá un manifiesto en el que se pide el reconocimiento a los mayores como portadores de conocimiento, experiencia y valores y se denunciarán aspectos como el abandono, la discriminación y la precariedad.

Así lo han advertido los representantes sindicales vinculados a este sector, de UGT y CC OO, Felipe de Diego y María Soledad García, en la rueda prensa previa a este acto que tendrá lugar en las nueve provincias de Castilla y León, donde es especialmente relevante la situación del colectivo en el medio rural.

Vida digna

Según ha explicado García, secretaria general de CC OO de pensionistas, resulta determinante que el sistema de atención a la dependencia garantice una vida digna a las personas mayores con necesidades de apoyo, lo que depende de unos salarios bien remunerados para los profesionales vinculados al cuidado de los mayores y la dignificación de su trabajo.

Asimismo, ha exigido unas pensiones dignas, ya que la media de las que tienen las más de 633.000 personas mayores de 65 años de Castilla y León no llega a los 1.300 euros, "lo que significa que muchas están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

En este sentido, ha incidido en que sigue existiendo una brecha significativa de las pensiones respecto a las mujeres, que cobran un 18% menos que los hombres, y una brecha digital que afecta a muchas personas mayores, que no pueden acceder a servicios públicos como la sanidad, el transporte o la gestión, al no contar con conocimientos sobre el tema ni internet.

Por último, ha denunciado la espera de más de 200 días para que se reconozca el grado de dependencia, y la necesidad de que se amplíen las plazas públicas en las residencias de mayores, ya que el 80% de las mismas son concertadas o privadas.

Un mensaje a los jóvenes

Por su parte, Felipe de Diego, secretario general de la UJP de Castilla y León, ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes, para que se acerquen a las jornadas intergeneracionales que organizan los sindicatos y dejen de achacar a las personas mayores sus bajos salarios, ya que estos solo dependen de las patronales y de los convenios colectivos.

Y, al respecto, ha denunciado la discriminación por edad -"edadismo"- que se manifiesta en el desprecio, infantilización, invisibilidad y exclusión de las personas mayores en el empleo, la salud o las decisiones públicas, porque "no es solo ofensivo, sino que mata, excluye y vulnera derechos".

Asimismo ha mostrado su profunda preocupación sobre el resurgir de discursos y políticas de extrema derecha, que promueven el odio y amenazan derechos conquistados con esfuerzo, lucha y dolor, lo que se debe contrarrestar con una educación buena y de calidad.

Para concluir, ha hecho hincapié en la necesidad de "justicia": que se represente a las personas mayores como una fuerza activa, crítica y constructiva, que puedan vivir y morir con dignidad, porque la vejez es un capítulo de pleno derecho en la vida humana