Nuevas ayudas de la Junta tras los incendios: ahora para trabajadores afectados por los ERE
El Bocyl publica hoy las bases reguladoras
Ical
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión o de reducción de jornada en localidades afectadas por los incendios forestales de este verano.
Las ayudas, que podrán ascender a un máximo de 5.000 euros por beneficiario. Los interesados que reúnan los requisitos exigidos tendrán que realizar una única solicitud acompañada de la documentación acreditativa de su cumplimiento. Las solicitudes se presentarán, exclusivamente, de forma telemática, conforme al modelo normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl. es y en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos laborales de la Junta de Castilla y León https://trabajoyprevencion.jcyl.es.
Según se recoge en el Bocyl, el plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación.
- Este ha sido el lugar más frío esta noche en Castilla y León: 3,5 grados bajo cero
- Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
- Llega el frío a Sanabria, que ya marca temperaturas bajo cero
- La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León
- GALERÍA: La reina Letizia, en Salamanca
- Hallan el cadáver de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)
- Castilla y León registra las cuatro temperaturas más bajas del país
- Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana