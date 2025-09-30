Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida tras ser arrollada por una furgoneta

La víctima, consciente, tuvo que recibir atención sanitaria

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Palencia

Una mujer resultó herida hoy tras ser atropellada por una furgoneta en la calle Becerro de Bengoa, en el centro de Palencia capital. El suceso, ocurrido en torno a las 10.30 horas, fue notificado al servicio de emergencias 1-1-2, que coordinó de inmediato la respuesta.

La víctima, que permaneció consciente, fue atendida por los servicios sanitarios de Sacyl, que desplazaron una ambulancia al lugar. Agentes de la Policía Local y Nacional también se personaron en la zona para investigar las circunstancias del accidente, cuyas causas aún no fueron esclarecidas, según indicaron fuentes del servicio de emergencias a Ical. 

