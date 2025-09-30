Una mujer resulta herida tras ser arrollada por una furgoneta

Una mujer resultó herida hoy tras ser atropellada por una furgoneta en la calle Becerro de Bengoa, en el centro de Palencia capital. El suceso, ocurrido en torno a las 10.30 horas, fue notificado al servicio de emergencias 1-1-2, que coordinó de inmediato la respuesta.

La víctima, que permaneció consciente, fue atendida por los servicios sanitarios de Sacyl, que desplazaron una ambulancia al lugar. Agentes de la Policía Local y Nacional también se personaron en la zona para investigar las circunstancias del accidente, cuyas causas aún no fueron esclarecidas, según indicaron fuentes del servicio de emergencias a Ical.