Investigado por robar 80 toneladas de paja

El valor de lo sustraído alcanza los 3.000 euros

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / El Correo

Ical

Palencia

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un hombre de 39 años, de nacionalidad española, como presunto responsable de un delito de hurto tras sustraer unas 80 toneladas de paja de un terreno en Paredes de Nava. 

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre, cuando un agricultor de la localidad denunció la desaparición de la paja, valorada en 3.000 euros. Tras la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que culminó con la identificación y imputación del supuesto autor del robo.

